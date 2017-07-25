İspanyollardan Vermaelen açıklaması

Marcelo'nun yerini doldurmak için birçok ismi listesinde bulunduran Beşiktaş'ta bir süre önce temas kurulan Vermaelen konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya'nın Sport gazetesi, Barcelano'nın yeni hocası Ernesto Valverde, Belçikalı stoperi istemediği için uygun şartlarda göndereceğini yazarken o takımın da Beşiktaş olduğunu ileri sürdü.

Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple el sıkıştığı belirtildi ve kısa süre içinde İstanbul'a gelip imza atacağı ifade edildi. Geçen sezonu da Roma'da kiralık geçiren Vermaelen'in piyasa değeri 3 milyon euro civarında.