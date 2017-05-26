İşte Aziz Yıldırım’ın ‘Tokat’ ifadesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Aziz Yıldırım, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na geldi.

Aziz Yıldırım savcılığa verdiği ifadesinde Eyigüngör’ün de kendisine vurmaya çalıştığını belirterek olay anında gözlüğünün kırıldığını söyledi. Eyigüngör’den şikayetçi olan Yıldırım, hakkında verilen spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararına da itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde şok bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi, bilet konusu nedeniyle gerginlik yaşamış ve iki kulüp de birbirlerine karşı yaptığı yazılı açıklamalarla tansiyon yükseltmişti. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi olan ve şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı olan Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'ın salona gelmesiyle birlikte kendisini karşılamak için yanına gitti ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisinin döneminde yöneticilik yapan Eyigüngör'e tokat attı. Bu hareketin ardından olay kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, spor şubeye bağlı polisler araya girdi ve olayları yatıştırdı.

Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına ‘Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek” dedi. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi.