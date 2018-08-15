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  4. 15 Ağustos 2018 12:02

İşte Enes Ünal’ın yeni takımı !

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden As Gazetesi, Rayo Vallecano'nun Enes Ünal'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

İşte Enes Ünal’ın yeni takımı !
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Villarreal’in arka arkaya yaptığı transferlerin ardından 4. forvet konumuna düşen 21 yaşındaki forvet Enes Ünal’ın yeni takımı belli olmak üzere. Milli futbolcunun kiralanması için Villarreal’le görüşmelere başlayan Rayo Vallecano’nun anlaşmayı bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

AS Gazetesi’nin haberine göre, Rayo Vallecano, milli futbolcunun kiralanması için Villarreal’le görüşmelere başladı. Villarreal’in bu transfer teklifine sıcak baktığı ve transferin bitmek üzere olduğu da belirtildi. Haberde Villarreal’in Enes Ünal’ın oynayarak deneyim kazanmasını istediği bu yüzden de Milli futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal, 2017 yılında Manchester City’den Villarreal’e 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Villarreal , Rayo Vallecano , Enes Ünal
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