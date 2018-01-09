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  4. 09 Ocak 2018 10:28

İşte Everton'un yeni gözdesi ! Andre Silva...

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u kadrosuna katan İngiliz ekibi Everton'ın bir golcüye daha kancayı taktığı öğrenildi.

İşte Everton'un yeni gözdesi ! Andre Silva...
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Son olarak Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Everton'ın forvet mevkiine bir transfer daha yapacağı öğrenildi.

İtalyan basınından Quotidiano Sportivo'nun paylaştığı habere göre Merseyside ekibi bu defa da Milan'ın yıldız golcüsü Andre Silva'ya kancayı taktı.

Milan'ın geçtiğimiz yaz Porto'dan 38 milyon euro'ya transfer ettiği Andre Silva'nın sözleşmesinde 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu yıl kırmızı siyahlılarla çıktığı 23 maçta 8 gol kaydedebilen Portekizli golcünün Milano ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

everton , andre silva
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