İşte Everton'un yeni gözdesi ! Andre Silva...

Son olarak Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Everton'ın forvet mevkiine bir transfer daha yapacağı öğrenildi.

İtalyan basınından Quotidiano Sportivo'nun paylaştığı habere göre Merseyside ekibi bu defa da Milan'ın yıldız golcüsü Andre Silva'ya kancayı taktı.

Milan'ın geçtiğimiz yaz Porto'dan 38 milyon euro'ya transfer ettiği Andre Silva'nın sözleşmesinde 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu yıl kırmızı siyahlılarla çıktığı 23 maçta 8 gol kaydedebilen Portekizli golcünün Milano ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.