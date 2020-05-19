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  4. 19 Mayıs 2020 15:17

İşte Mustafa Cengiz'in son sağlık durumu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkarıldı. Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İşte Mustafa Cengiz'in son sağlık durumu
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Sarı-kırmızılı kulüp tarafından, dün ameliyat edilen Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.

AA

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