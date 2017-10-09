İşte Sabri Sarıoğlu’nun yeni işi

Galatasaray altyapısında yetişen ve 1999 yılından 2017’ye kadar sarı-kırmızılı formayı terleten Sabri Sarıoğlu, yeni bir işe girdi. Sezon başında gittiği Göztepe’de sergilediği performans ile yeniden Milli Takım’a yükselmeyi başaran 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Nişantaşı’nda optik dükkanı açtı. CNN Türk’ün haberine göre bir arkadaşı ile beraber gözlük dükkanı açan Sabri Sarıoğlu, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından bir kez daha ticaret hayatına atıldı.

Sabri Sarıoğlu’nun Nişantaşı’nda açtığı mağazanın ilk ziyaretçilerinden birisi ise Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin oldu.