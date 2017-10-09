Beşiktaş'tan Mesut Özil bombası
Fenerbahçe'de yeni hedef: Bernard
Eto'o'dan Beşiktaş sürprizi
Maria Sharapova İstanbul'a geliyor
Maria Sharapova İstanbul'a geliyor
İşte Sabri Sarıoğlu’nun yeni işi
İşte Sabri Sarıoğlu’nun yeni işi
Demirkol: Senden bir şey olmaz, defol !
Demirkol: Senden bir şey olmaz, defol !
Trabzonspor'da Burak Yılmaz üzüntüsü
Trabzonspor'da Burak Yılmaz üzüntüsü
Cedi Cavaliers’a yetmedi
Cedi Cavaliers’a yetmedi
Fenerbahçe'de Soldado bunalıma girdi
Fenerbahçe'de Soldado bunalıma girdi
Dany'den yıllar sonra gelen itiraf
Dany'den yıllar sonra gelen itiraf
Rota yeniden Aboubakar'a döndü !
Rota yeniden Aboubakar'a döndü !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 09 Ekim 2017 16:09

İşte Sabri Sarıoğlu’nun yeni işi

Göztepe'de forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi optik dükkanı açtı.

İşte Sabri Sarıoğlu’nun yeni işi
A+ A-

Galatasaray altyapısında yetişen ve 1999 yılından 2017’ye kadar sarı-kırmızılı formayı terleten Sabri Sarıoğlu, yeni bir işe girdi. Sezon başında gittiği Göztepe’de sergilediği performans ile yeniden Milli Takım’a yükselmeyi başaran 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Nişantaşı’nda optik dükkanı açtı. CNN Türk’ün haberine göre bir arkadaşı ile beraber gözlük dükkanı açan Sabri Sarıoğlu, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından bir kez daha ticaret hayatına atıldı.

Sabri Sarıoğlu’nun Nişantaşı’nda açtığı mağazanın ilk ziyaretçilerinden birisi ise Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin oldu.

, gözlükçü , Sabri Sarıoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM