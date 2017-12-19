İtalya ve Hırvatistan’da Tudor şaşkınlığı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray’da, Teknik Direktör Igor Tudor’la yolların ayrıldığı dün resmen açıklandı. Juventus’un eksi defans oyuncusu olan Igor Tudor’un ayrılığı İtalya basınında bir sürpriz olarak değerlendirildi.

İşte İtalya gazetelerindeki Tudor satırları;

Tuttosport: ‘Eski Juventus defans oyuncusu, Yeni Malatya yenilgisinin faturasını ağır ödedi. Ligde 2. sırada yer almasına ve lider Başakşehir’in sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen Galatasaray, Tudor’u Yeni Malatyaspor’a yenildiği için kovdu. Tudor ayrıca Beşiktaş’a 3-0, Başakşehir’e 5-1 yenilmişti.’

Corriere Dello Sport: Eski Juventuslu Tudor, daha 1. yılını doldurmadan görevinden alındı; takımı ligde 2. sırada yer almasına rağmen.

HAYAL KIRIKLIĞI

Hırvatistan’ın köklü gazetelerinden Jutarnji List, “Türkiye’de zor günler” başlıklı haberinde,Tudor’un yeterli bir performans sergileyemediğini belirterek, “Liderliği kaptırdı, kovuldu. Galatasaray, son dönemde deplasmanda kötü bir oyun sergiledi.” ifadelerine yer verdi. Haberde, Hırvat teknik adamın kredisini tükettiği kaydedilerek, “Tudor, sezon ortasında kovuldu. Büyük hayal kırıklığı yaşattı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Hırvatistan’ın resmi haber ajansı Hina, “Tudor, Galatasaray’dan kovuldu” manşetiyle verdiği haberinde, sarı-kırmızılı takımın son lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor’a yenilerek son dönemde çok fazla puan kaybı yaşadığına dikkati çekti.

Gol isimli haber sitesi ise “Kötü sonuçlar Tudor’un sonunu getirdi” başlığıyla okuyucularına sunduğu haberde, Hırvat teknik adamın son yenilgisinin ardından verdiği röportaja yer verdi.