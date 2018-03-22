Janssen'den Beşiktaş'a gönderme !

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Vincent Janssen, sahalara dönmek için artık gün sayıyor. Havuz çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start veren Hollandalı forvet, milli ara sonrası takımla idmanlara da başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLMAYI PLANLIYOR

Beşiktaş ile 18 Nisan'daki kupa maçında forma giymesi beklenen Janssen'in arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda oldukça sabırsız olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Futbolu çok özledim. Sakatlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beşiktaş maçına kadar tam hazır olup golle dönmek istiyorum" dediği kaydedildi.

Fenerbahçe, Janssen'i sezon başında Tottenham'dan kiraladı. Hollandalı forvet bu sezon toplamda 13 maçta sarı-lacivertli formayı giydi, 3 gol atıp 4 de asist yaptı. Janssen, 8 Aralık'ta oynanan Bursaspor maçında sakatlanmıştı.