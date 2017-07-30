Josef de Souza memleket hasreti giderdi

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Yaz Festivali etkinlikleri kapsamında Josef de Souza, Brezilya Günü'ne katıldı.

Fenerbahçeli yıldız oyuncunun katıldığı Brezilya Günü'ne Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Caminha De Castilhos França, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve Brezilyalı ve Maltepeli vatandaşlar katıldı. Festivale, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte katılarak herkese sürpriz yapan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Josef de Souza vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İdmandan çıkarak ayağının tozuyla Maltepe'ye geldiğini belirten De Sozua, “Etkinliği tesadüfen gördüm ve Başkonsolosluğu arayarak katılmak istediğimi söyledim. İdmandan çıkıp hemen Maltepe'ye koştum. Eşim ve çocuklarımla birlikte Maltepe'de olmaktan, sizlerle bu festival coşkusunu yaşamaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Ünlü futbolcu daha sonra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç için Fenerbahçe formasını ve futbol topunu imzalayarak, tüm Maltepelilere armağan etti.Brezilya müziği eşliğinde sahnelenen danslar ve gösteriler, Beşçeşmeler Meydanı’nda renkli görüntüler oluşturdu. Samba ve Zumba Dans Atölyesi’nde, eğitmenler eşliğinde vatandaşlar Brezilya'ya özgü danslarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Festivale katılanlara Brezilya’ya özgü yiyecek ve içecekler ikram edildi.