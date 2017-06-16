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  4. 16 Haziran 2017 17:32

Josef de Souza'dan ağır sözler !

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, "Türkiye futbolun merkezi değil" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'dan ağır sözler !
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Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Josef de Souza tatilini geçirdiği ülkesi Brezilya’da Türkiye ve Spor Toto Süper Lig ile ilgili ağır ifadeler kullandı.

Habertürk’te yer alan habere göre Türkiye’de iyi para kazandığı için oynadığını vurgulayan Josef, Spor Toto Süper Lig’in dünya pazarında Rusya ve Çin kadar bile cazibesi olmadığının altını çizdi. Josef, “Türkiye futbolun merkezi değil. Brezilya'da izlenmiyor. Rusya ve Çin Ligi bile izleniyor ama Türkiye değil. Milli takıma dönmem imkansız değil. Bu yıl en iyi yılım oldu. Bu sezonu Brezilya'da oynasaydım şimdi milli takımdaydım. Ancak Türkiye'de bilinirlik çok düşük” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Josef de Souza bu sezon sarı-lacivertli formayla 45 maça çıktı, 7 gol attı, 2 de asist kaydetti.

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