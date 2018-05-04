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  4. 04 Mayıs 2018 11:03

Josef de Souza'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım !

Fenerbahçe'nin yıldızı Josef de Soza, sosyal medya hesabından Beşiktaşlıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım !
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Beşiktaş’ın Ülker Stadyumu’na çıkmamasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen Fenerbahçe’de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Instagram’dan flaş bir paylaşım yaptı.

Akhisarspor ile oynayacakları final maçının görselini ”Road to Diyarbakır” yazısıyla paylaşan Josef, ”Finaldeyiz. Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş. Lütfen golleri bana yazın.” yazdı.

Josef’in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı futbolcuyu kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

Josef, Brezilya basınına verdiği röportajda da Beşiktaş’ı suçlamış ve ”Beşiktaş sahadan kaçtı. Bizim de başımıza geldi ama biz sahadan çıkmadık, oynamaya devam ettik” sözlerini kullanmıştı.

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