Jupp Heynckes’ten Cüneyt Çakır tepkisi !

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in tekni direktörü Jupp Heynckes, Real Madrid maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır hakkında açıklamada bulundu.

İlk yarının son dakikasında Bayern Münih’li oyuncuların penaltı beklediği bir pozisyonu değerlendiren Heynckes, “Top Marcelo’nun eline çarpıyordu, pozisyon çok net penaltı ama burada sızlanmayacağım. Çok basit pozisyonları harcadık. Oturup hakem hakkında şikayet edecek değilim” dedi.

Karşılaşma 1-1 devam ettiği sırada Kimmich’in yaptığı orta ceza sahası içindeki Marcelo’nun eline temas etti. Ancak Çakır ve yardımcıları pozisyona ‘devam’ kararı verdi.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken tur atlayan taraf Real Madrid oldu. Öte yandan mücadeleyi değerlendiren Heynckes, “İlk yarıda muhteşemdik ama bir hata bize pahalıya patladı. O pozisyonda geri pas vermememiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.