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  4. 02 Mayıs 2018 16:06

Jupp Heynckes’ten Cüneyt Çakır tepkisi !

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Cüneyt Çakır'ın Real Madrid maçında tartışma yaratan pozisyonu hakkında konuştu.

Jupp Heynckes’ten Cüneyt Çakır tepkisi !
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Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in tekni direktörü Jupp Heynckes, Real Madrid maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır hakkında açıklamada bulundu.

İlk yarının son dakikasında Bayern Münih’li oyuncuların penaltı beklediği bir pozisyonu değerlendiren Heynckes, “Top Marcelo’nun eline çarpıyordu, pozisyon çok net penaltı ama burada sızlanmayacağım. Çok basit pozisyonları harcadık. Oturup hakem hakkında şikayet edecek değilim” dedi.

Karşılaşma 1-1 devam ettiği sırada Kimmich’in yaptığı orta ceza sahası içindeki Marcelo’nun eline temas etti. Ancak Çakır ve yardımcıları pozisyona ‘devam’ kararı verdi.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken tur atlayan taraf Real Madrid oldu. Öte yandan mücadeleyi değerlendiren Heynckes, “İlk yarıda muhteşemdik ama bir hata bize pahalıya patladı. O pozisyonda geri pas vermememiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

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Jupp Heynckes , cüneyt çakır , Bayern Münih , Real Madrid
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