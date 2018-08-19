Juventus'ta Ronaldo çılgınlığı !

İtalyan medyasının ‘İl colpo del secolo' (Yüzyılın anlaşması) şeklinde tanımladığı transfer, beklenen etkiyi kısa sürede yaptı. ‘Cristiano Ronaldo etkisi' adı verilen sosyal ve ekonomik gelişmeler, rakamlarla kanıtlandı. Goal.com'un derlediği verilere göre, Real Madrid'den Juventus'a transfer olan 33 yaşındaki fenomen futbolcunun İtalyan kulübüne 4 yıllık maliyeti (bonservis artı maaş) 341 milyon Euro. İtalyan kulübü, bu parayı çok rahat çıkartacak gibi görünüyor.

Daha önce Youtube kanalı dahil toplam 55.1 milyon takipçisi olan Juventus, Portekizli yıldızın transferinden sonra, Avrupa'nın diğer devlerini solladı. İtalyan kulübünün hesapları, transfer sonrası 3 milyondan fazla ziyaret edildi. Adidas, ürettiği formaların satış gelirlerinin yüzde 20-25'ini Ronaldo'nun 7 numarasından karşılıyor. Bu, Portekizli yıldızın maliyetini sadece forma satışlarından bile karşılayacağını gösteriyor.

Juventus yönetimi, maç hasılatlarından da yüzde 30 artışla 33 milyon Euro kâr bekliyor. Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinden Juventus maçlarının yayınına talip olunması da gelirleri katlayacak.

Ronaldo'nun Twitter, Facebook ve İnstagram'daki takipçi sayısı yaklaşık 335 milyon… Portekizli yıldız, Kim Kardashian gibi bir fenomeni geçmiş durumda…

Ronaldo transferi sonrası sosyal medya rakamları:

INSTAGRAM

KULÜP TAKİPÇİ

Juventus………. 65.8 milyon

Man.United….. 65.3 milyon

Barcelona…….. 64.2 milyon

FACEBOOK

KULÜP TAKİPÇİ

Juventus………. 12.8 milyon

Real Madrid….. 12.7 milyon

Liverpool………… 9.8 milyon

YOUTUBE

KULÜP TAKİPÇİ

Juventus………. 36.3 milyon

Barcelona…….. 31.9 milyon

Real Madrid…..24.4 milyon