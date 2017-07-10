Kameni eski hocasını topa tuttu

El Mundo Deportivo gazetesine konuşan Kameni, "Benimle yüz yüze konuşacak kadar cesareti bile yoktu.

Geçen yıl çok iyi maçlar çıkarmama rağmen bu sezon başlamadan önce sportif direktör benimle görüşme talep etti.

Toplantıda Michel yoktu ancak sportif direktör bana Michel'in beni artık oynatmayacağını söyledi. İşin garip tarafı, Michel bunu bana yüz yüze söyleyecek kadar cesur olmayışıydı. Keşke böyle ayırmasaydım İspanya'dan. Böyle insanlar ne yazık ki her yerde, her sektörde var. Kendisine yine de başarılar diliyorum." dedi.