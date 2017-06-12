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  4. 12 Haziran 2017 22:23

Kameni Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istiyor !

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Malaga'nın Kamerunlu kalecisi Idriss Carlos Kameni için flaş bir açıklama geldi.

Kameni Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istiyor !
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AS Gazetesi Malaga temsilcisi Antonio Gallardo, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Malaga'nın Kamerunlu kalecisi Idriss Carlos Kameni hakkında açıklamalar yaptı.

Radyospor'da yayınlanan bir programda konuşan Gallardo, "Türkiye’de bu işin bittiği oyuncuyla anlaşığı hakkında bilgiler var. Ortada bir görüşmenin olduğunu biliyoruz ama ne Malaga ne de Kameni transferin bittiğini henüz doğrulamadı. Ortada bir görüşme var fakat henüz bu iş bitmedi" dedi.

Kameni'nin talep ettiği ücret hakkında da bilgi veren İspanyol gazeteci, "Kameni geçen sene 3.5 milyon euro brüt kazanıyordu. Bu 3.5 milyon euronun 1.8 milyon eurosu net kazancıydı. Kameni Fenerbahçe’ye gelmek için 3 milyon euro net maaş istiyor. Eğer Fenerbahçe Kameni’ye 3 Milyon euro yıllık maaş teklif ederse; Kameni Fenerbahçe’ye gelebilir" ifadesini kullandı.

Fanatik

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