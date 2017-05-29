Kanada başkanı Totti forması giydi

Olimpiyat Stadı’nda dün akşam Genoa karşısında son kez forma giyerek, 25 yıllık profesyonel kariyerine duygusal bir atmosferde nokta koyan Francesco Totti, Justin Trudeau’nun da gündemindeydi.

Kanada Başbakanı, İtalyanlar ve mülteciler ile göçmenler arasında entegrasyonu teşvik etmek için tecrübeli oyuncunun jübilesinden sonraki gün, aynı stadyumda AS Roma kulübünün düzenlediği “Open Goal” adlı etkinliğe katıldı.

Kulübün ABD’li Başkanı James Pallotta, Trudeau’ya imzalı bir Totti forması hediye etti. Trudeau, formayı giyerek gazetecilere poz verdi.

Etkinliğe katılan İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, Justin Trudeau’nun kendilerine, “Totti’nin veda maçını izledim; dünyada eşi olmayan bir şeydi. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Bu gösterdi ki, küreselleşme olgusu, takım kavramının da çok ötesinde” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Göçmenleri kucaklayıcı politikalarıyla sık sık gündeme gelen Trudeau, 2015 yılında göreve geldiğinde de bir göçmen ülkesi olan Kanada’nın çeşitliliğini ortaya koyan bir kabine oluşturmuştu.

45 yaşındaki başbakan, Roma’daki etkinlikte bir araya geldiği göçmenlerle de samimi anlar geçirdi.