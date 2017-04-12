Futbolcuların yönetime 20 milyon TL borcu var !
Futbolculardan Advocaat'a şok tepki !
Bruma Türk Milli Takımı'na iddiası
Lyon’un hocasında imalı sözler ! Şenol Güneş...
Lyon’un hocasında imalı sözler ! Şenol Güneş...
Jeremain Lens'ten anlamlı ziyaret
Jeremain Lens'ten anlamlı ziyaret
Gençlerbirliği'nden Gaziantepspor'a darbe !
Gençlerbirliği'nden Gaziantepspor'a darbe !
4 büyüklerin belalısı Başakşehir !
4 büyüklerin belalısı Başakşehir !
Beşiktaş'a Lyon'da coşkulu karşılama !
Beşiktaş'a Lyon'da coşkulu karşılama !
Lyon - Beşiktaş maçına sürpriz misafir !
Lyon - Beşiktaş maçına sürpriz misafir !
Bruma'dan flaş açıklama: Başka kulüpler...
Bruma'dan flaş açıklama: Başka kulüpler...
Fenerbahçe'den flaş açıklama ! Durduruldu...
Fenerbahçe'den flaş açıklama ! Durduruldu...
  1. 12 Nisan 2017 22:36

Kasımpaşa maçı geliri Eymen bebeğe bağışlandı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, SMA hastası 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için 67 bin 588 TL ile destek olduklarını söyledi.

Kasımpaşa maçı geliri Eymen bebeğe bağışlandı
A+ A-

Aytemiz Alanyaspor’un, 2 hafta önce sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada elde edilen bilet geliri olan bu paranın açılan hesap numarasına aktarıldığını belirten Çavuşoğlu, “Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcu ve bilet alarak katkıda bulunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak başlattığımız bu kampanyaya diğer kulüplerimizin de katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.

Kulüplerin şu ana kadar kampanyaya yeterli desteği vermediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Diğer kulüp başkanlarımızın da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Eymen bebeğin kurtulması için umarım onlar da katkı sağlar. Böylece aile de mutlu olur. Tedavi için üzerimize düşen destek olmaktır. Aytemiz Alanyaspor olarak biz de bunu yaptık” diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli futbolcuların imzaladığı 54 numaralı küçük bir Alanyaspor formasını ise Eymen bebeğin ailesine gönderdi.

sma , spor haberleri , yardım , eymen çapkın , alanyaspor , son dakika spor haberleri , spor