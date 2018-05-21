Kenan Sofuoğlu milletvekili adayı oldu

Son üç günden beri milletvekili liste çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adayları konusunda ayrıntılı dosyalar hazırlattı. Erdoğan'ın dar bir kadroyla yaptığı çalışmada aday adayları dışında bazı önemli bulduğu isimleri bizzat arayarak siyasete davet ettiği öğrenildi.

LİSTEDE KENAN SOFUOĞLU DA VAR

Bunun yanı sıra AK Parti aday adayları arasında, mevcut milletvekilleri ve bakanlar dışında bazı ilginç isimlerin olduğu da öğrenildi. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler, eski siyasetçi Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar gibi isimlerin de aday adaylığı başvurusu yaptığı biliniyor. AK Parti listelerinde genç ve kadınlara ilişkin dengenin de kurulacağı, özellikle partinin gençlik kollarından bazı isimlerin aday gösterileceği belirtiliyor.

Kenan Sofuoğlu kariyerini sonlandırıyor !