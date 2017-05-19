Kerem Demirbay: Zaten Türkiye için oynayamazdım

Kerem Demirbay’ın milli takım tercihinde Türkiye ile Almanya arasında gidip gelmesi düne damgasını vurmuştu. Yıldız futbolcu yaşanan olaylarla ilgili olarak Bild gazetesine konuştu.

Gazeteye göre sadece Almanya vatandaşı olan Kerem Demirbay, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daima kendisinden Türkiye için oynamasını talep ettiklerini söyledi. 15 Mayıs’ta bir federasyon yetkilisinin yanına gelerek dün TFF’nin sitesinde de yayınlanan mektubu kendisine verdiğini kaydeden Demirbay, içeriğini incelemeden kağıda imza attığını söyledi. Joachim Löw’le Salı akşamı uzun bir konuşma yaptıklarını belirten futbolcu Alman milli takımını seçmeye karar verdiğini söyledi.

Bild, TFF’nin web sitesinde yayınlanan mektupta geçen ‘Hem Türk hem de Alman vatandaşlığı statüsüne sahibim’ ifadesinin de yanlış olduğunu savundu. Gazete Kerem Demirbay’ın Türkiye’yi seçseydi bile Milli Takımda oynayabilmesi için vatandaşlık başvurusu yapması gerektiğini yazdı. Alman DW’in Türkçe sayfası ise Kerem Demirbay’ın çifte vatandaş olduğunu savundu. DW, oyuncunun danışmanı Tobias Sander’in DPA’ya yaptığı açıklamada TFF’ye yapılan başvuruyla Kerem’in çifte vatandaş olduğu iddia edildi. Der Spiegel’e konuşan Kerem Demirbay ise “Benim sadece Almanya Milli Takımı’nda oynama hakkım bulunuyor. Zaten Türkiye için oynamam imkansız’ açıklamasında bulundu.

Bu arada Oliver Bierhoff ise ‘Oyuncunun kararını anlayabiliyoruz. Bu zor bir karar. Federasyon olarak hiçbir baskı yapmıyoruz ya da diğer federasyonlarla rekabete girmiyoruz’ dedi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Kerem Demirbay’ın Bild gazetesindeki haberi doğrular nitelikteki ‘Sadece Almanya için oynama hakkım var. Türkiye için oynamam imkansız’ şeklindeki açıklamaları kafalarda soru işareti bıraktı. Türk pasaportu bulunmamasına rağmen Kerem Demirbay, Türkiye’nin genç takımlarında oynadı. Kerem Demirbay, 2011-2012 yılları arasında Türkiye U19 Milli Takımı ile 7, 2012-2013 yılları arasında Türkiye U20 Milli Takımı ile 3 ve 2013 yılında Türkiye U21 Milli Takımı ile 2 kez sahaya çıktı.