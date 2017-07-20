Kita’dan Conceicao’ya yanıt geldi

Nantes’tan Porto’ya transferi olay olan teknik direktör Sergio Conceicao hakkındaki haberler bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına eski başkanı Waldemar Kita hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcıya cevap gecikmedi.

L’Equipe gazetesine demeç veren Nantes başkanı Waldemar Kita, “Kendisine büyük bir kulüpten teklif geldiği takdirde gidebileceğini söyledim evet, ancak bu 2018 yazından itibaren geçerliydi.

Sergio bizimle 3 yıllık bir sözleşme imzaladıktan 1 hafta sonra gitmek istediğini dile getirdi. Bunun neresi etik? Sözünü tutmayan biri varsa o ben değilim, bizzat Sergio Conceicao’dur” dedi.