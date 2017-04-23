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  1. 23 Nisan 2017 09:10

Kızıl saçlı taraftar konuştu: Kamera umurumda değil

Lyon maçının Beşiktaş tribünlerinin renkli siması Eva Hamamcı takımını desteklemek için tribünde olduğunu ve kamerayı umursamadığını söyledi.

Kızıl saçlı taraftar konuştu: Kamera umurumda değil
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Vodafone Arena'daki Lyon maçında sürekli ekrana yansıtılan Beşiktaş'ın fanatik taraftarı Eva sosyal medyada çok konuşuldu.

Kızıl saçları ve müthiş coşkusuyla tribünün bilinen simalarından olan 36 yaşındaki Eva şöyle konuştu:

“Ben 10 yıldır maçlara gidiyorum. 8 yıl kapalı alttaydım, iki yıl da Olimpiyat ve Başakşehir statlarında maç izledim. Kongre üyesiyim.”

“Eskiler beni tanıyor, yeni taraftarların ise tuhafına gidiyor. Ben maçlara çekirdek çitlemek için değil, takımıma destek olmak için gidiyorum.”

“Heyecanımı, üzüntümü, her şeyi anlık yaşarım. Kamera beni göstermiş, göstermemiş de umurumda değil.”

Habertürk

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