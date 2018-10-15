  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 15 Ekim 2018 11:38

Kocaelispor'un eski yıldızı hayatını kaybetti

Kocaelispor’un eski futbolcularından olan 74 yaşındaki Hayri Kara, Kocaeli’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Kocaelispor'un eski yıldızı hayatını kaybetti
A+ A-

Kocaelispor'un eski futbolcularından olan 74 yaşındaki Hayri Kara, Kocaeli'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Kocaelispor'un eski futbolcularından ve aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı görevini yürüten Hayri Kara, dün akşam saatlerinde Kocaeli'deki evinde fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen Kara'nın kısa bir süre önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Hastane morguna kaldırılan Kara'nın cenazesi bugün Fevziye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Hayri Kara , kocaelispor , hayatını kaybetit
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM