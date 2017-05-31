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  4. 31 Mayıs 2017 17:11

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Fenerbahçe ile adı anılan Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
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Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, beIN SPORTS’ta katıldığı yayında Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamla ilgili kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyleyen Şan, “Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe ile anılması doğal bir durum. Bize gelen resmi bir durum yok. Biz normal devam ediyoruz çalışmalarımıza. Hocamızla bazı konularda istişare ediyoruz. Olayı normal seyrine bıraktık. Sezonun sonuna geldik, bakalım önümüzdeki hafta ne gösterecek. Biz şu anda kupa finaline odaklandık” diye konuştu.

ahmet şan , fenerbahçe , aykut kocaman , konyaspor