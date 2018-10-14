Konyaspor'dan flaş 'veri silme' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hafta içerisinde FB TV'de katıldığı Gündem Özel programında flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Aykut Kocaman'ın yardımcıları Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yı takımın gizli bilgilerini dışarıya sızdırmakla suçladı. Yaşananların ardından A Spor'dan Selahattin Kınalıı'ya konuşan Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler silinmişti" ifadelerini kullandı.



Aykut Kocaman ve Mustafa Reşit Akçay ile Atiker Konyaspor'da çalışan dönemin başkan yardımcısı ve futbol şube sorumlusu Celalettin Çakıcı konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Celalettin Çakıcı, "Biz hatırlarsanız sevgili Aykut Kocaman ve ekibini omuzlarda uğurladık. Çünkü takımımızda çok önemli ve tarihi bir başarı elde etmişlerdi. Aykut Kocaman, veda gecesine ekibiyle geldi. O dönem yardımcı hocalar, oyuncuların performansı artırmak için aletler almıştı ve sonrasında bu aletler kulüpte kaldı. Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamasını okudum ve çok şaşırdım. Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamasıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Çünkü o dönem Aykut Kocaman'dan kalan veriler bizim kulüp tarafından görevlendirdiğimiz arkadaşta da vardı. Verilerin silinme durumu söz konusu değil.

"Mustafa Reşit Akçay bu konuyu bana anlatmadı"

Mustafa Reşit Akçay bana bu konuyu anlatmadı. Mustafa Reşit Akçay, bize ilk görüşmemizde Aykut Kocaman'dan farklı antrenman tarzı ve oyun sisteminin olduğunu söyledi. Hatta çok net hatırlıyorum. Reşit Akçay, 'Benim takımım 9 saniyede rakip 3. bölgesinde olacak. Aykut Kocaman'la modelimiz çok farklı' dedi. Biz de kendisine saygı duyduk. Alınan kötü sonuçların ardından bir ayrılık oldu. Şunu da eklemek gerek. Aykut Kocaman ve ekibinin kulüp bünyesinde bulundurduğu aletleri sadece Sergen Yalçın kullandı. Aykut Kocaman'ın ekibi saygın insanlardan oluşuyor. Aykut Hoca'ya zarar vermek isteyeceklerini düşünmüyorum " şeklinde konuştu.