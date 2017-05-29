Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı

İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada dün saat 22. 30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde asılı olan Fenerbahçe bayrağını keserek küfürlü tezahüratta bulunduğu belirlenen kişilerden 4’ünün yakalandığı belirtildi. M.C.E, G.D, Ö.Ş. ve B.C.’ye “6222 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı kaydedilirken şüphelilerin tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada olaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.