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  4. 29 Mayıs 2017 17:50

Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını kestiği belirlenen kişilerden 4 kişi, tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.

Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı
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İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada dün saat 22. 30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde asılı olan Fenerbahçe bayrağını keserek küfürlü tezahüratta bulunduğu belirlenen kişilerden 4’ünün yakalandığı belirtildi. M.C.E, G.D, Ö.Ş. ve B.C.’ye “6222 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı kaydedilirken şüphelilerin tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada olaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

fenerbahçe , köprü , bayrak , ceza