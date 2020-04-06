Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türk futbolunun efsane kalecisinin tedavi gördüğü hastanede yapılan açıklamada 46 yaşındaki Reçber'in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği vurgulanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi. Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili "Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…" demişti.

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