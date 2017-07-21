Kurt Zouma Stoke City'e kiralandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Marcelo’nun gidişinin ardından stoper arayışları sürüyor. Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan savunmacılardan biri olan Kurt Zouma’dan, siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Chelsea, Zouma ile 6 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyururken 22 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar Stoke City’ye kiralandığını da açıkladı.

Stoke City, Saint-Etienne’den transfer edilen ve 2014-2015 sezonundan bu yana Chelsea forması giyen Fransız futbolcunun kiralandığını resmi Twitter hesabından duyururken Zouma ilk açıklamasında “Stoke City ile ilk görüştüğüm andan itibaren bu takımın benim bir oyuncu olarak gelişimim için en doğru yer olacağını biliyordum” ifadelerini kullandı.

Kurt Zouma geçen sezon Chelsea’de 13 maçta forma giyebilmişti.