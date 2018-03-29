Lazio hacker kurbanı ! 2 milyon Euro...



Bunun üzerine Laziolu yetkililer 2 milyon euroyu söz konusu hesaba yatırdı. Ancak kısa süre sonra İtalyan ekibinin bir dolandırıcılık çetesinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Zira Feyenoord yönetimi, Lazio'ya herhangi bir mesaj ya da hesap numarası göndermediğini açıkladı. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu hesabın Feyenoord'a ait olmadığı ortaya çıktı.

Hesabın içi ise çoktan boşaltılmıştı. Yetkililer şimdi Lazio yönetimine sahte bir mesaj göndererek kulübü 2 milyon euro zarara sokan dolandırıcıları arıyor.