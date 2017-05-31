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  4. 31 Mayıs 2017 22:06

Lens Beşiktaşlıları takibe aldı

Beşiktaş ile adı anılan Jeremanin Lens, sosyal medyada Atiba ve Babel'i takip etmeye başladı.

Lens Beşiktaşlıları takibe aldı
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Fenerbahçe’nin sezon başında Sunderland’den kiraladığı Jeremain Lens’in adı siyah-beyazlı takımla anılıyor.

Bu yıl oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Hollandalı yıldız, sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a bir adım da sosyal medyadan attı.

ATİBA VE BABEL'İ TAKİBE ALDI

Başkan Fikret Orman’ın da ilgileniyoruz dediği Hollandalı futbolcu, Instagram’dan Beşiktaşlı yıldızları Atiba ve Babel'i takibe aldı.

Sunderland’in Premier Lig’e veda etmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Lens, sezon başında görüştüğü Beşiktaş ile adı yeniden anılıyor.

YENİDEN GÜNDEMDE

Hollandalı yıldızın, Instagram’dan Atiba ile Babel’i takip etmeye başlamasının ardından transfer iddiları iyice alevlendi.

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