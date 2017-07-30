Lens için flaş açıklama: Gidebilir

Sunderland menajeri Simon Grayson, Fenerbahçe’nin gündemindeki Jeremain Lens ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Simon Grayson yaptığı açıklamada, Lens’in ayrılabileceğini de itiraf etti.

Basın toplantısında Lens’İn son iki hazırlık maçında olmayışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Simon Grayson, ‘ Bradford maçında aldığı darbe nedeniyle Lens’ten iki maçtır faydalanamıyoruz. Olmamasının nedeni bu’ ifadelerini kullandı.

‘BİR TRANSFER TEKLİFİ GELİRSE, OLMAYABİLİR’

Lens’in sakatlığı nedeniyle olmadığını söyleyen Grayson, Hollandalı oyuncunun iyileşse bile Championship’İn ilk haftasındaki Derby maçında olmama ihtimalinin olduğunu da ‘Sakatlığının durumu net değil. Ayrıca önümüzdeki bir kaç gün içerisinde bir transfer teklifi gelirse bizimle de olmayabilir. Beklemek ve görmek zorundayız’ sözleriyle dile getirdi.