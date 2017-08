Lens transferi ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Antalya'da 1 milyon üye etkinliği çerçevesinde gerçekleşen gecede yaptığı konuşmada gündem yaratan açıklamalar yaptı.

Sarı-lacivertlilere transfer müjdesi veren başkan, "Bu hafta 4 transfer yapacağız" dedi.

LENS AÇIKLAMASI

Başkan Aziz Yıldırım, Lens transferiyle ilgili yaptığı açıklamada ise, "Lens bizden 4 milyon euro para istedi. Biz kendisine 2.7 milyon euro teklif yaptık. Lens'e geçen sene 2.3 milyon euro ödedik. 2.7 milyon euro teklif yaptık. Giden hocamız bize tavsiye raporunda, 'kısa dönem kiralık anlaşma yapacaksanız yapın' dedi. Lens'in menajerlerine 'kulübüyle biz hiç muhattap olmadan, bonservisiyle gelirse 1 veya 2 yıllık kiralık anlaşma yaparız' dedik. Onlar başka yolu seçtiler. Sanki biz ilgilenmişiz de almamışız da etmemişiz de... Ya biz gitsin diye dua ettik." ifadelerini kullandı.



FİKRET ORMAN'DAN YANIT GELDİ

Aziz Yıldırım’ın, “Lens gitsin diye dua ettik” sözlerine cevap verip, vermeyeceği sorulan Beşiktaş Başkanı Filkret Orman ise, “Büyük bir camia, onların da kendi siyasetleri vardır, bir şey söyleyeceklerdir. Polemik olacak bir şey söylemek istemem. Lens’i Fenerbahçe’den almadık biz. Geçen sene Gökhan ile Caner’i de kontratları bitince aldık. Lens de kiralıktı. Bizi çok istedi, biz de onu istedik. Bizim ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Amacımız bir kitleyi rahatsız etmek değil, işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“TALISCA’NIN BONSERVİSİNİ DE ALACAĞIZ”

Talisca’nın lisansını FIFA’dan alacaklarını ve oyuncunun bonservisini almak istediklerini belirten Beşiktaş başkanı, “Benfica’nın bize bir evrak vermesi lazım, vermiyorlar. Önümüzdeki hafta FIFA’dan alırız lisansını, biter, gider. Burası bir huzur ailesidir. O da büyük çıkış yakaladı, dünya çapında talepleri vardır. Bu seneden sonra 1 senelik sözleşmesi kalıyor, herhalde uzatsın diye baskı yapıyorlar. Biz onun da bonservisini alacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Come to Beşiktaş” sloganının global anlamda ses getirmesi için konuşan idareci, “Çok başarılı bir ekibimiz var. Bizim dünya kulübü olma hedefimiz var biliyorsunuz. Bu ancak her ülkede taraftar kitlesine sahip bir kulüple olabilir. Çin’e gittik. O hedef içinde iletişim de önemli. Arkadaşlarımız güzel projeler üzerine çalışıyor. Come to Beşiktaş taraftardan çıktı, biz onu aldık, bir yere getirdik” diye konuştu.

Samsun’da Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları tarafından da ilgi gördüğünü söyleyen Fikret Orman, “Samsun’da taraftarımız bizi çok özlemiş. İyi oldu. Spor kamuoyu ile ilişkim iyidir. Her yede maça giderim, her sokakta yürürüm. Hiçbir yerde bir terbiyesizlikle karşı karşıya kalmadım. Biz taraftarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.