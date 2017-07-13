Lens'ten olay paylaşım !

Teknik direktör Simon Grayson ise futbolcularının işlerine bakması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe’de sezonu kiralık olarak geçiren ve lig bitiminde Sunderland’e dönen Jeremain Lens kulübünde mutsuz.

Yeni sezon hazırlıklarını İngiltere’de takımının kampında geçiren Lens, geçtiğimiz dönemde sık sık Sunderland’den ayrılmak istediğini ve Fenerbahçe’ye döneceği günü beklediğini açıklayan Hollandalı futbolcu, sürecin uzamasından mutlu değil.

Sosyal medya hesabından memnuniyetsizliğini belli eden Lens, “Sezon öncesi maskemi taktım. Daha fazla söyleyecek fazla bir şey yok” mesajını paylaşarak Sunderland Kulübünü etiketledi.