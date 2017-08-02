Lionel Messi Neymar’a böyle veda etti !

Asrın transferinde resmi imzalar gelmedi ancak ilk olarak Barcelona’nın açıklaması ve ardından Lionel Messi’nin veda mesajı geldi.

Arjantinli süper yıldız, 4 sezon birlikte forma giydiği Neymar’a veda etti. PSG’ye transferi için artık resmi açıklamanın beklendiği Neymar’a yeni takımında başarılar dileyen Messi, “Seninle bu yılları paylaşmak büyük memnuniyetti dostum. Sana hayatının yeni bölümünde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı ve Instagram’dan bir video paylaştı.

Neymar transferi resmen bitti