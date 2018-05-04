Liverpool, Lebron James'e de kazandırdı !

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor’un yer aldığı E Grubu’ndan rahatlıkla çıkan Liverpool, daha sonra sırasıyla Porto, Manchester City ve Roma’yı eleyerek finalde Real Madrid’in rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon sadece Roma deplasmanında yenilen Liverpool, taraftarları kadar NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ta forma giyen dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James’i de sevindirdi. Liverpool’un finale çıkması, LeBron James’e tam 25 milyon pound kazandırdı.

Basketboldan kazandığı parayla yatırım yapmak isteyen LeBron James, 2011 yılında 4.8 milyon pound ödeyerek Liverpool’un yüzde 2 hissesini satın aldı. O dönemden sonra pek bir başarısı bulunmayan Liverpool, tam LeBron James’i hayal kırıklığına uğratacakken, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarısı ile ünlü yıldızın yüzünü güldürdü. Hisseleri oldukça artan Liverpool, LeBron James’e hiçbir şey yapmadan 25 milyon pound kazandırdı. Böylece LeBron James, 4.8 milyon pound’a aldığı hisselerden 20 milyon pound kar etmiş oldu.

Liverpool, finalde Real Madrid’i yenip Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götürürse LeBron James’in kazancı daha da artacak.

Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan LeBron James’in kazancı yıllık 64 milyon pound’u buluyor.