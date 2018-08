Liverpool Salah'ı polise şikayet etti ! Sebebi ise...

Liverpool’un West Ham United’ı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası hayranları tarafından aracının etrafı sarılan Salah’ın seyir hâlindeyken telefonuyla ilgilendiği, amatör bir kamera tarafından kayıt altına alınmıştı.

Merseyside Polis Merkezi’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bir futbolcunun araba kullanırken cep telefonuyla ilgilendiğini gösteren bir video hakkında bilgilendirildik. Konu, ilgili departmana aktarılmıştır. Bilgilendirme için teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.

NTV Spor’da yer alan habere göre; çok geçmeden söz konusu futbolcunun Salah olduğu anlaşılırken, Mısırlı yıldızı polise ihbar edenin ise kulübü Liverpool olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Merseyside ekibinin sözcüsü, “Oyuncumuzla yaptığımız görüşme sonucunda çekilen görüntüleri polis ekiplerine bildirmeye karar verdik. Süreç kendi aramızda yürütülecek olup, ne kulüp ne de oyuncu tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla kaydettiği 32 golle Premier League’in gol kralı olan Mohamed Salah, bu sezonun açılış maçında da West Ham United’a karşı takımının ilk golüne imza atmıştı.

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍