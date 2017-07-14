Lucescu'dan flaş açıklama !

Galatasaray'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds karşısında alınan mağlubiyetin ardından Tudor'a yönelik eleştiriler artarken, şu anda boşta olan Mircea Lucescu'nun ismi yeniden gündeme geldi. Son olarak Zenit'i çalıştıran ve görevine son verilen Rumen teknik adam, şu an boşta. Öte yandan Mircea Lucescu, Rus basınında Sport Express gazetesine kariyeriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.



Galatasaray'a Lucescu mu geliyor?

Galatasaray'da, Östersunds karşısında alınan yenilginin ardından taraftarlar Igor Tudor'a yoğun bir şekilde tepki gösterirken, teknik direktörlük görevi için yeniden Mircea Lucescu'nun ismi gündeme geldi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Rumen teknik adam, bundan sonra ne yapacağı ve kariyeriyle ilgili olarak Rus basınına konuştu.

LUCESCU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: "KARİYERİM..."

Rumen teknik adam, Rus basınında Sport Express gazetesine verdiği röportajda, "Tabi ki hala çalışacağım. Kendimi sağlıklı ve enerjik hissediyorum. Futbolun içinde olduğum uzun yıllar boyunca ilk kez işsiz kaldım. Buna alışık değilim. Enerjimi yansıtacağım bir kulüpte çalışmaya devam etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.