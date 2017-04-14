Lyon yöneticileri Beşiktaşlı taraftarları suçladı

Emniyetten sorumlu yönetici Annie Saladin ve Hukuktan sorumlu yönetici Vincent Ponsot, bugün Olympique Lyon Kulübü tarafından düzenlenen basın toplantısına katılarak; "İstanbul’da futbolcularımızın korunmasını istiyoruz" diyerek tahrik edici açıklamalarda bulundular.

Lyon taraftarların Türk seyircisinin saldırısına uğradıklarını iddia eden yöneticiler, olay ile ilgili tüm videoların kimin ne yaptığını açık bir şekilde gösterdiğini ve her kulübün kendi seyircisinden sorumlu olduğunu söylediler. Ayrıca UEFA yetkililerinin de olaylara yakından şahit olduklarını belirttiler.

'OLAYLARI 50 HOLİGAN BAŞLATTI' DEDİLER

UEFA tarafından soruşturma açıldığını da söyleyen Saladin ve Ponsot, 50 kadar Beşiktaş seyircisinin olayları başlatan holiganlar olarak sorumlu olduklarını iddia ettiler. Bu seyirci grubunun emniyet barajını zorladığını söyleyen yetkililer Lyon Kulübü’nün sorumluluğunu ise kısmen tanıdılar. Annie Saladin ve Vincent Ponsot, takımlarının "bilet satma hukukuna uymaktan sorumlu" olduklarını da belirttiler.



Maç biletlerinin internet üzerinden satışa çıkarılmaya başlamasından itibaren Türk seyircinin biletleri aldığını belirten Lyon yöneticileri, bu konuda bir kanun değişikliğine ihtiyaç olduğunu söylediler. Bir tur önce Roma’da oynanan maçta seyircilerinin soyundurularak çıplak bir şekilde arandıklarını belirten Saladin, ’Emniyet görevlilerinin sayılarını arttırmayı düşünmediniz mi?’ sorusu üzerine, "Bin kişilik stat emniyet görevlisi ve 700 polis görev başındaydı. Olay çıkartmaya niyet etmiş seyircinin karşısında bu sayıyı ikiye çıkartmak bile sorunu çözmezdi" cevabını verdi.

Stada sokulan yanıcı ve patlayıcı maddeler konusunda sorulan soruya ise Saladin "Stada girmeden önce seyircilerin üstü aranıyor, ama seyirciler vücudun bazı yerlerine dokunamayacağımızı biliyorlar" cevabını verdi ve çözümün İtalya’da olduğu gibi insanları tamamen çıplak bırakarak aramaktan geçtiğini söyledi.

Bu olaylardan "seyircisiz maç oynama cezası" ile kurtulacaklarını düşündüklerini söyleyen Lyon yöneticileri, rövanş maçı için UEFA’dan "İstanbul’da futbolcularının korunmalarını" istediklerini dile getirdiler.

Bu arada çıkan olaylarda Türk ve Fransız olmak toplam 12 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ RAHAT

Dün oynanan ancak Olympique Lyonlu taraftarların sahaya girmesi ile 45 dakika geç başlayan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı tartışmaları beraberinde getirdi. Karşılaşmanın 83’üncü dakikasına kadar 1-0 yenik olan Fransızlar başta Başkan Jean Michel Aulas olmak üzere yaşanan tribün olaylarını kendi lehlerine çevirmeye çalışırken UEFA kuralları çok net ve Beşiktaş’tan yana. UEFA Disiplin Talimatlarına göre, ev sahibi kulüp ve ev sahibi federasyon ile yerel güvenlik birimi, maç önü, sırası ve sonrasında saha içi ve saha dışının güvenliğini ve düzenini sağlamakla sorumlu.

BEŞİKTAŞ UEFA'YA BİLDİRMİŞTİ

Maç öncesinde bu tür olayların yaşanabileceğini ön gören Beşiktaş Yönetimi, kendileri için ayrılan 3 bin kişilik yer dışında karşılaşmayı izlemek için stada gelen siyah-beyazlı taraftarların yetkileri dışında olduğunu UEFA’ya bildirmişti.

ALBAYRAK: CEZA ALACAKLARINI BİLİYORLAR

Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Bizim resmi olarak 3 bin kişilik ayrılan yer dışında giren taraftarlar, bizim yetkimiz dışındadır, UEFA’ya bildirdik. Dün bunu UEFA’nın maç gözlemci ve yetkililerine tekrar gösterdik. UEFA, bunu Lyonlu yetkililere deklare etti. Onlar ceza alacaklar. Ceza alacaklarını bildiklerinden böyle davranıyorlar. O biletleri biz satmadık. Onları Lyon kulübü satmıştır. Maçın bütün güvenliğini onlar sağlamak zorundalardı" dedi.

Öte yandan mücadelede gol sonrasında siyah-beyazlı taraftarların yaktığı meşaleler ile alakalı UEFA Disiplin Kurulu’ndan Beşiktaş Kulübüne para cezası gelmesi söz konusu olabilir.