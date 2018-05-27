Mahkeme Burak Yılmaz kararını verdi

İstanbul Nişantaşı'nda aracını otobüs durağı önüne park eden Yılmaz'ı otobüs şoförü uyarmış ardından ise tartışma yaşanmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden sonra otobüs şoförü Orhan Çimen, Burak Yılmaz hakkında suç duyurusu yapmıştı.

KARŞILIKLI İDDİALAR

Şoför Orhan Çimen İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, Burak Yılmaz'n park halinde olan aracı için uyarmasından sonra tartışma çıktığını, Yılmaz'ın otobüsün içine girerek kendisini tehdit edip hakaret ettiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Yılmaz'ın da, otobüsün yanından hızla geçtiği ve aynasının kendisine çarpmak üzere olduğu için tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Yılmaz şoförün kendisine, “Sen artist misin lan” diyerek bağırdığını ve elindeki sopayla darp etmeye çalıştığını söyledi.

Olay anında tanık olan A.G ise ifadesinde tarafların birbirini tehdit ettiğini ya da küfür ettiklerini duymadığını söyledi.

OLAYLA İLGİLİ TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İfadelerin ardından soruşturmayı tamamlayan savcılık, Burak Yılmaz hakkında takipsizlik kararı verdi. Verilen takipsizlik kararında Burak Yılmaz'ın şoför Orhan Çimen'i tehdit ettiğine ya da hakaret ettiğine dair somut delil olmadığı, dinlenen tanığın da küfür ya da hakaret duymaması ve güvenlik kameralarına yansıyan bir delil de olmadığı ifade edildi. Kararda ayrıca Burak Yılmaz'ın otobüs içerisine girmesiyle herhangi bir hamlesinin olmadığı gibi içeri girmesinin tehdit suçunu oluşturmadığı belirtildi.