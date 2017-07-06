Mahmut Uslu açıkladı: Volkan Şen Beşiktaş'a gidebilir

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe’nin öne çıkan isimlerinden biri olan Jeremain Lens sarı-lacivertlilerden yeni teklif almadığını söylese de, Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu aksi yönde bir açıklama yaptı.

Lens'e teklifte bulunduklarını ifade eden Uslu, kulübü Sunderland’in istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferin şu an için gerçekleşmediğini söyledi.

Lens’in başta kendilerinden yüksek bir ücret talep ettiğini ancak daha sonra istedikleri seviyeye geldiğini dile getiren Mahmut Uslu, “Bu tür oyuncuları beklemek lazım. 6-7 milyon euro’dan aşağı vermezler” diyerek yıldız oyuncuya ilgilerinin sürdüğünü söyledi.

Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulüple ismi geçen Ben Arfa ile ilgili bir soruya ise “Ben Arfa ile ilgili hiç birşey yok. Geçen sezon çok uğraşmıştık, getirememiştik. Ben Arfa gelse nerde oynayacak” yanıtını verdi.

Uslu, takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili de açıklamalar yaptı.

Van der Wiel için birkaç gün içinde gelişme olabileceğini belirten Mahut Uslu, ismi Beşiktaş ile geçen Volkan Şen için de “Beşiktaş’a gidebilir. Biz bunları aştık” ifadelerini kullandı.