Manchester City'den Skrtel'e sürpriz teklif

UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle elinden futbolcuları elden çıkararak para kazanmadan transfer yapamayan Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Simon Kjaer'i satarak transfer bütçesi oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de talip Martin Skrtel'e geldi.

Daha önce Swansea'nin de istediği Skrtel'e İngiliz devi Manchester City talip oldu. Guardiola defansa derinlik katmak için istediği Slovak oyuncunun Premier Lig tecrübesini göz önüne alırken, Fenerbahçe'ye de 4 milyon Euro teklif yapılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun başında 6 milyon Euro'ya transfer ettiği 32 yaşındaki stoper için fiyatı yükseltmek isterken, oyuncunun satılması durumunda transferde hareketlilik yaşanabileceği de öğrenildi.

Skrtel, Liverpool'dan ayrıldıktan İngiltere'ye dönmeye sıcak bakmadığını ve sarı-lacivertli kulüpte mutlu olduğunu söylemişti.

Geçen sezon 49 resmi maçta oynayan Skrtel takımın en istikrarlı ismi oldu.