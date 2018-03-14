Manchester United'dan Talisca'ya 40 milyon Euro !

2 sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız futbolcu Anderson Talisca için Portekiz'in önde gelen sporgazetelerinden A Bola, bir iddia ortaya attı.

A Bola'nın haberine göre İngiliz devi Manchester United, Anderson Talisca için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Yaz transfer döneminde Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen United, Benfica ile temasa geçti.

Öte yandan Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonu 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Beşiktaş'ın elinde. Beşiktaş, Benfica'ya 21 milyon euro ödemesi halinde, Talisca'nın bonservisini satın alabilecek.