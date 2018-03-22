Maradona’dan Messi’ye destek

Arjantin ve dünya futbolunun efsanesi Diego Maradona, Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin kendisini kanıtlamak için Dünya Kupası’nı kazanmak zorunda olmadığını dile getirdi.

5 kez Ballon d’Or ödülünü kazanan ve sayısız başarıya imza atan Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası kazanamadığı için eleştirilerin hedefi oluyor.

2014 Dünya Kupası’nda finalde Almanya’ya kaybeden Arjantin’in efsanesi Maradona, 30 yaşındaki futbolcunun herhangi bir şeyi kanıtlamak zorunda olmadığını ve Messi’nin futboluna bakması gerektiğini ifade etti.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Maradona, “Messi’ye oyunda kalmasını ve futboldan keyif almasını tavsiye ediyorum. Hiçbir şey göstermek zorunda değil. Sahadaki futboldan keyif almaya devam etmeli” dedi.

Arjantin’in 1986 yılında yaşadığı Dünya Kupası zaferinin başrolündeki Maradona, “Sol ayaklı ve futbolu seviyor. 57 yaşındayım ve sadece futbol oynayarak hayatta kaldım. Bana bak… Ölüyüm. Ama hala topu tekmelemek istiyorum ve sanırım çok benzer yanlarımız var”ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan Usain Bolt'a transfer teklifi !