Marcelo 7.5 milyon Euro'ya Lyon'a gitti !

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Marcelo'yu 7,5 milyon euro'ya sattığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 euro garanti, 500.000 euro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 euro ödenecektir. Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Basına yansıyan haberlerde, bu transfer karşılığında Beşiktaş'ın 8.5 milyon euroya bonservis bedeli alacağı ileri sürülmüştü.