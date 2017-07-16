Mariano 'istifa' sesleriyle karşılandı

Galatasaray sağ beki Mariano’ya kavuştu. Atatürk Havalimanı’na inen Brezilyalı futbolcuyu 100 civarında taraftar karşılarken karşılamaya Mariano’dan çok yönetim aleyhindeki tezahüratlar damga vurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havaalanı'nda yönetime karşı protestolarda bulundu. En son Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan gönderilmesinden sonra taraftarlar, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tepkilerini göstermişti.

Aslan’ın Sevilla’dan yeni transferi Mariano'nun İstanbul'a gelişi sırasında Atatürk Havaalanı'na gelen taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve Dursun Özbek’i istifaya çağırdı.

Taraftarlar 31 yaşındaki oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu. Galatasaray, Sevilla'ya 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra üç yıllık sözleşmeye imza atacak olan oyuncu ise yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.

Gün içinde transferi KAP'a bildiren Galatasaray, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”