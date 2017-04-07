Mateja aKezman'dan sürpriz teklif !

Sırp oyuncu, Partizan'da forma giyen forvet oyuncusu Uros Djurdjevic'i sarı-lacivertli ekibe önerdi.

20 MAÇTA 16 GOL ATTI

Santrafor oynamasının yanı sıra sol ve sağ kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Djurdjevic'in bu sezon 20 maçta 16 gol attığını, transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe'ye faydalı olabileceğinden bahsetti.

Oyuncusunu bizzat Hasan Çetinkaya'ya öneren Kezman, sarı-lacivertli ekibin mali durumunu bildiğini, Partizan ve Fenerbahçe arasında bir köprü kurarak bu transferle ilgili sıkıntıları çözme sözünü de verdi.