Mats Hummels'ten Quaresma itirafı !

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in yıldız savunma oyuncusu Mats Hummels, Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma hakkında flaş bir yorumda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlayan Alman savunmacı, bir kullanıcının “Aktif futbol hayatını sürdüren en yetenekli 3 futbolcu” sıralaması yapmasını istemesi üzerine “Bunu söylemek zor ama 1 numara Quaresma”yanıtını verdi.

29 yaşındaki savunmacının bu yanıtı binlerce paylaşım alırken Cristiano Ronaldo ve Lioenl Messi gibi yıldızları unutup Quaresma’yı zirveye koyması şaşkınlık yarattı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’a karşı forma giyen Hummels, Portekizli yıldız ile maç sonunda forma değiştirmişti.