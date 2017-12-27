Mehmet Demirkol: O kıyağı bana da yapsa unutmam

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Demirkol, Selçuk İnan ile Fatih Terim arasındaki samimiyet için çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Demirkol’un değerlendirmelerinden satır başları…

‘SELÇUK’UN KREDİSİ BİTMEZ FATİH HOCA’DA’

Selçuk’un hepimizde olduğundan daha fazla kredisi var Fatih Hoca’da. Neden? Çünkü Fatih Terim’in Milli Takım kariyerini 2 sene daha uzattı attığı o frikik golüyle. Bana biri böyle bir kıyak yapsa ben de unutmam mesela. Selçuk’un kredisi bitmez Fatih Terim’de…

‘CEPHANELİĞİ FAZLA HARCAMAYA BAŞLADI MİLLET’

Fatih Terim’in oyuncuların üzerindeki motivasyonundan ziyade kamuoyundaki ve gazeteciler üzerindeki motivasyonu daha fazla. Yani Göztepe maçından sonra öyle şeyler yazıldı ki sanki Galatasaray bu sezon hiç böyle maç oynamadı. Millet bu cephaneliği biraz fazla harcamaya başladı hemen. İçeride zaten böyle oynuyordu bu takım. Yarın öbür gün deplasmanda işler yine iyi gitmezse, ‘Tudor bu takımı kuramadı Fatih Terim ne yapsın?’ diye dönmeyin ama sonra…

‘HAKAN ÇALHANOĞLU TÜRKİYE’DE OYNAYAMAZ’

Ben Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye Ligi’nde oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani Fatih Terim’in farklı düşünceleri vardır illa ki ama Milli Takım’da hiç bir şey alamadık ondan neredeyse. Ama umarım yanılıyorumdur çünkü çok yüksek bir potansiyel. Belhanda’yı kesemez bence. Ama Hakan’ı nerede denersek deneyelim olmuyor bir tek Almanya’da oluyor.

’45 TANE AKRABANI TOPLAYAMAZSIN’

Seçime katılım az olacak. Seçim o kadar yakın olduğu için millet aidatını falan ödememiş. Fatih Terim’in gelmesi de katılımın az olmasına neden… Aday çıkacağını da pek sanmıyorum. İdeal 45 kişiyi toparlaman imkansız. 45 tane akrabanı toparlayamazsın bu kadar kısa zamanda.

‘TERİM’E 1905 LİRA TAZMİNAT VERSİNLER’

Dünya Kupası’na Terim’i yolladığınız için mi katılamadık? Terim olduğu için mi katılamadık? Onu anlamadım ben. 1905 lira versin Federasyon tazminat olarak Fatih Terim’e… 30 Ekim 1923 versin TFF’nin kuruluşu. 30 milyon oluyor ama o zaman biraz fazla oluyor.

20 yıldır Fenerbahçe 11’inde sürekli oynayacak oyuncuyu altyapıdan çıkaramadılar. O yüzden Oğuz Kağan oldukça değerli.

‘BİZİ ÇOK BÜYÜK KAZIKLADI MI DİYECEKLER?’

Van Persie için Galaxy’e bilgi verilecekmiş… Ne diyecekler? Dizinden sakatlığı var, bizi Terraneo çok kötü kazıkladı siz alın mı diyecekler? Orada tempo çok düşük 2 maçta bir falan oynayabilir Robin van Persie ama burada olmuyor. Amerika’da yumurta yarışması düzenlesen 50 bin kişi geliyor.Yeter ki spor olsun onlara… Acaba van Persie yumurta yarışmasına mı katılacak ağzında kaşıkla falan…

‘ŞENOL GÜNEŞ DARLANIR’

Şenol Güneş’i Demba Ba ile ikna edemezsin. Hoca Cenk Tosun varken Burak Yılmaz’ı istedi; Negredo’yu aldılar. Pepe dışında transferde dikiş tutmadı. Şenol Güneş daralır sonunda…