CANLI MAÇ FENERBAHÇE - STURM GRAZ / MÜTHİŞ MÜCADELE
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  4. 03 Ağustos 2017 22:02

Mehmet Demirkol: Sertlik artacak !

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ile ilgili yorumlar yaptı.

Mehmet Demirkol: Sertlik artacak !
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Fenerbahçe - Sturm Graz maçını yorumlayan Mehmet Demirkol, Mathieu Valbuena'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Programdaki partneri Nebil Evren'e hitaben, "Müsade edersen Valbuena ile başlayalım" diyen Mehmet Demirkol, şu yorumları yaptı:

"Goldeki pası... Rakibini ekarte edip, baktı ve topla buluşturdu Dirar'ı. E bunlar lazım bizim bize. Topla ilişkisi en iyi oyuncu o. Lens'ten farkı şu. Lens belki bu takımda geçen seneki rolünü alamayabilirdi. Oyuncu kalitesinden bahsetmiyorum." 

 'Dirar'a kafayı vurdurttu'

"Valbuena mükemmel bir pas verdi. Ona orta denmez. Dirar'a kafayı vurdurttu. Yaptığı hiç basit değil. Mükemmel bir pas verdi."

Mehmet Demirkol bir de uyarıda bulunarak, "Valbuena'yı iyi korumak lazım, Türkiye Ligi'nde sertlik daha da artacak" ifadesini kullandı.

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