Mehmet Demirkol: Tudor yapsa uçağa binemezdi

Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendiren Mehmet Demirkol, Rıza Çalımbay’ın kötü teknik direktörlük yaptığını söyledi.

İşte Demirkol’un açıklamaları…





‘GÜRCİSTAN’A GEÇMEK ZORUNDA KALIRDI’

Rıza Çalımbay’ın, Trabzonspor’a Beşiktaş karşısında oynattığı futbolu Igor Tudor oynatsa uçağa binemezdi, Gürcistan’a geçmek zorunda kalırdı. İnanılmaz kötü teknik direktörlük yapıyor. Trabzonspor’un sahada ne yaptığı belli değil.

‘İYİ ANTRENÖR AMA…’

Rıza hocaya verilen destek bana verilseydi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ydim. Kötü bir yönetim gerçekleştiriyor. Rıza hoca iyi antrenör ama kötü teknik direktörlük yapıyor.

‘BURAK YOKKEN BURAK OYUNU OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Bu takım sadece Burak oyunu oynamayı biliyor. Ama Burak’sızken de Burak oyunu oynamaya çalışıyorlar. Halen arkaya top atıyorlar. Trabzonspor’daki oyuncular ayağa top alan oyuncular.

‘TRABZON’DA OYNAMAK İSTEMİYOR’

Kucka ve Okay ile bunu yapamazsın. Kucka çok pas hatasıyla oynuyor. Oyuncuyu tanımasam “Nereden buldunuz bunu” derim ama oyuncuyu tanıyorum. Herhalde Trabzon’da oynamak istemiyor. Kucka çıksa defansif olarak zayıflar ama top yapar en azından dedim ama Kucka ile birlikte Olcay da çıkıyor. O zaman top yapacak adam kalmıyor. Okay’la Kucka’yı aynı kefeye koymamak lazım. Ligin en çok top kazanan oyuncusu sanırım. Doğru ve iyi oynuyor Okay. İyi oyuncu…

‘SON TEKNİK DİREKTÖRLÜK SINAVI’

Bu Rıza Hoca için belki de son büyük teknik direktörlük sınavı. Ama olmuyor… Ben Rıza Hoca’nın dün ne yapmaya çalıştığını merak ettim. Ama Beşiktaş’ın ne yapamaya çalıştığını 1. dakikadan 90. dakikaya kadar anladım.

‘O ZAMAN GELMESEYDİN!’

Ben gideyim mi antrenmana belki faydam olur. Futbol yorumcusu Rıza hoca. Rıza hocanın yorumlarını ben bir teknik direktöre sorayım. Şikayet ediyor ya kadrodan… O zaman gelmeseydin! Rıza hoca için bu dönem bir sınav. Yukarılara çıkacak mı çıkamayacak mı? Bırak yukarı çıkmayı, aşağıya doğru gidiyor.

En tam takım Beşiktaş… Galatasaray’ın dış saha oyunu yok, Fenerbahçe’nin iç saha oyunu yok, Başakşehir’in de seyircisi yok. Bunların hepsi sadece Beşiktaş’ta var.

‘BİR TEK AYKUT KOCAMAN KALDI’

Volkan’ın yerine Kameni’yi seçecekse ilk 11’e, Volkan’ın yarısı bile olamaz. Volkan da Beşiktaş maçında kendisini attırmak için uğraştı. Kendisini kaybetti. Fenerbahçe yönetimi nerede, başkanı nerede, profesyonelleri, iletişimcileri var mı? Bir tek Aykut Kocaman kaldı. 3 Temmuz dönemine döndü Fenerbahçe.