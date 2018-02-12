Mehmet Demirkol Volkan Demirkol'a yüklendi

Süper Lig’in 21.haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, karşılaşmanın yardımcı hakemine küfür ettiği görülen Volkan Demirel için, ‘Topu tutacaksın ve küfür etmeyeceksin. Kaç yaşında oldun artık’ ifadelerini kullandı.

İşte Demirkol’un değerlendirmelerinden satır başları…

‘BİRAZ POZİTİF KONUŞMALI’

Aykut Kocaman her maçtan sonra çok olumsuz konuşuyor. Net bir galibiyet almışken hala olumsuzlukları öne çıkarıyor. Ya etrafındaki iletişimciler kendisini doğru yönlendirmiyor, ya da bu konuda destek alacağı biri yok. Biraz pozitif konuşmalı.

‘ABDULLAH AVCI SAÇMALADI’

Fenerbahçe, Başakşehir’i oyuncularıyla değil, oyunuyla yendi. Abdullah Avcı maç sonunda, ‘Fenerbahçe savunmaya yapmaya gelmiş’ dedi. Bunu sinirden söyledi. Bu doğru değil çünkü. Abdullah Avcı maçtan sonra saçmaladı!

‘DÜN YAPTIĞINI 3 BÜYÜKLERDE YAPSA GÖREVİNE SON VERİLİR’

Hangi takım maça rakip oynasın diye çıkar? Her takım ‘Ben oynayayım, rakip oynamasın’ ister. Yanlış mı bu? Abdullah Hoca dün oyuncularına çok sinirlendi. Çünkü oyuncularına çok güveniyordu. Abdullah Avcı, dün yaptığı oyuncu değişikliklerini Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımların başında yapsaydı görevine son verilirdi.

‘BEN DE KÜFÜR EDİYORUM TRAFİKTE AMA TUTACAKSIN KENDİNİ’

Volkan Demirel’in 2 işi var. Topu tutacaksın ve küfür etmeyeceksin. Kaç yaşında oldun artık. Tutacaksın kendini. Trafik üzerinden verdiği örneği anlıyorum. Biliyorum çok zor bir durum. Ben de trafikte küfür ediyorum dayanamayıp. Ama sonra ‘Eyvah’ diyorsun arkada çocuklar falan var. O yüzden tutacaksın kendini. Patlayabilirsin trafikte. Bizde emniyet şeridi yol olarak kullanılıyor biliyorsun. 100 bin liralık bir araban varsa orayı yol olarak kullanabilirsin gibi. Polisin bile girmeye hakkı yok.

‘ŞENOL GÜNEŞ’İN ERTELEME TALEBİNE AÇIKLAMA YAPMASI LAZIM’

Beşiktaş bir ritim takımı ve maç ritmiyle ayakta kalan takımlardan… Belli bir yaştan sonra oyuncular antrenmandan sıkılır ve maç yapmak ister. Mesela Hagi antrenmandan sıkıldığı için bıraktı futbolu. Şenol Güneş’in erteleme talebinin bir açıklaması vardır illa ki. Bunun açıklaması vardır. Oğuzhan ve Tolgay'ın kendilerine sormaları lazım, “Biz nasıl formayı Atiba ve Medel'e kaptırdık?” diye…

‘ROMA CENGİZ’DEN ÇOK PARA KAZANIR’

Cengiz herhangi bir gol atmadı. Müthiş 2 gol attı. 1 tane de Dzeko’ya müthiş asist yaptı. Nazar değmesin. Roma çok para kazanır Cengiz’den böyle giderse… Seyredemeyenler mutlaka seyretsin.